В сети набирает популярность видео, в котором Диего Марадона говорит о своей смерти

Диего Марадона 15 лет назад говорил о своей смерти. Фото: globallookpress.com

В сети набирает популярность видео, на котором аргентинский футболист Диего Марадона дает себе интервью.

Ролик вышел 2005 года в программе La noche del 10, сообщило издание Infobae.

На видео Марадона задается вопросом о смерти.

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"Что бы я сказал в день своих похорон? "Спасибо, что играл в футбол". Он дарил мне радость и свободу. Это все равно что прикоснуться к небу руками. Благодаря мячу. Так и напишите на могиле: "Благодарю мяч", - ответил сам себе тогда Марадона.

Умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона. Футболист умер в своем доме в Буэнос-Айрес. Ему было 60 лет.