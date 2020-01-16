В семье наиболее оплачиваемого актера мира произошла трагедия

Отец самого высокооплачиваемого в мире актера Дуэйна Джонсона - Рокки Джонсон скончался в возрасте 75 лет.

Он был профессиональным рестлером, пишут Факты.

Дуэйн сам начинал свою карьеру в качестве рестлера. Он говорил, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.

Рокки Джонсон, настоящее его имя - Уэйд Дуглас Боулз, начал заниматься рестлингом в возрасте 16 лет, хотя сначала мечтал стать боксером. Профессиональная спортивная карьера стартовала в 1964 году. Выиграл ряд престижных чемпионатов. В 1991 году ушел "в отставку". Стал тренером собственного сына Дуэйна. Он был с ним жестким. Дуйэн в детстве обижался на отца, награждавшего его тумаками. Повзрослев, оценил такое отношение к нему.

Автор: fakty.ua Дуйэн говорит, что в детстве обижался на отца, награждавшего его тумаками

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Рокки происходит из черных новошотландецв. Женился на матери Дуэйна Ате Майвиа в 1970 году. Ее семья имеет полинезийские корни и происходит с островов Самоа. Развелись в 2003-м.

Самым высокооплачиваемым актером стал Дуэйн "Скала" Джонсон. Об этом говорится в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев журнала Forbes. Джонсон сыграл в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", в сериале "Футболисты" и подписал рекламный контракт с брендом Under Armour.