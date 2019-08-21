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среда, 21 августа 2019 20:46

Стало известно, кто из актеров заработал больше всего

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Стало известно, кто из актеров заработал больше всего
Дуэйн "Скала" Джонсон оказался на вершине рейтинга. Фото: "Ведомости"

Самым высокооплачиваемым актером стал Дуэйн "Скала" Джонсон.

Об этом говорится в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев журнала Forbes.

Джонсон сыграл в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", в сериале "Футболисты" и подписал рекламный контракт с брендом Under Armour.

Актер заработал за период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019-го $89,4 млн. В прошлом году его доходы составили $ 119 млн. Тогда он уступил лидерство в рейтинге Forbes Джорджу Клуни. Ему удалось удачно продать свою компанию-производителя текилы. В новый список Клуни не попал.

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Второе и третье место в рейтинге заняли актеры франшизы "Мстители" Крис Хемсворт ($76,4 млн) и Роберт Дауни-младший ($66 млн).

В десятку вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Песня американской певицы Билли Айлиш с весеннего релиза прервала рекордное 19-недельное доминирование хита рэппера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot-100. На вершине чарта оказалась ее песня Bad Guy.

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