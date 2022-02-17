В розовом боди и чулках в сетку: Астафьева с танцовщицами сексуально выгнулись на камеру

Певица Даша Астафьева в очередной раз порадовала поклонников сексуальными фото.

Артистка выгнулась перед камерой в розовом боде вместе с двумя танцовщицами. Фото звезда опубликовала в Instagrаm.

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На фотографиях Астафьева одета в розовый боди, который подчеркнул ее прелести, чулки в сеточку и с ретро-прической в виде волны. Дополнили образ объемные розовые туфли на широком каблуке.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Актриса и певица Даша Астафьева опубликовала кадры в купальнике с разрезами. Звезда часто радует поклонников откровенными фотографиями. Астафьева показала соблазнительные формы в Instagram. В черном трендовом купальнике с вырезами и собранными волосами женщина позирует на фоне зеленых растений.