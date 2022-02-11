Астафьева восхитила фанов эротическими кадрами в купальнике: "Идеальной красоты женщина"

Актриса и певица Даша Астафьева опубликовала кадры в купальнике с разрезами.

Звезда часто радует поклонников откровенными фотографиями. Астафьева показала соблазнительные формы в Instagram.

В черном трендовом купальнике с вырезами и собранными волосами женщина позирует на фоне зеленых растений.

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Фото: іnstagram.com/da_astafieva

Поклонники Астафьевой засыпали звезду комплиментами в комментариях:

"Просто красавица, обожаю больше всех", "Идеальной красоты женщина", "Космос", "Моя королева".

Певица Даша Астафьева продолжает поражать поклонников в социальных сетях замечательной фигурой. На этот раз звезда устроила фотосессию ко Дню влюбленных в откровенных чулках. Певица опубликовала откровенные фотографии на своей странице в Instagram.