В секси-чулках: Астафьева посветила "ножками-капризулями" в фотосете ко Дню влюбленных

Певица Даша Астафьева продолжает поражать поклонников в социальных сетях замечательной фигурой. На этот раз звезда устроила фотосессию ко Дню влюбленных в откровенных чулках.
Певица опубликовала откровенные фотографии на своей странице в Instagram.
На фото Даша позирует в двух образах. Сначала в черном платье с длинным разрезом, который начинается от груди. Благодаря разрезу на платье она демонстрирует соблазнительные ноги в черных чулках на подтяжках.
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Для второго образа звезда надела мини-юбку и топ с принтом губ. Дополнили лук красные чулки и черные грубые туфли.
"Мои ножки-капризули в восторге", – подписала фото певица.
34-летняя Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии. На снимках Даша позирует в колготках в сеточку с высокой посадкой. Грудь едва прикрывает бюстгальтер в виде бус. Необычный образ дополняет накидка из рукавов-фонариков.
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