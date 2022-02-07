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понедельник, 07 февраля 2022 12:45

В секси-чулках: Астафьева посветила "ножками-капризулями" в фотосете ко Дню влюбленных
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Певица Даша Астафьева продолжает поражать поклонников в социальных сетях замечательной фигурой. На этот раз звезда устроила фотосессию ко Дню влюбленных в откровенных чулках.

Певица опубликовала откровенные фотографии на своей странице в Instagram.

На фото Даша позирует в двух образах. Сначала в черном платье с длинным разрезом, который начинается от груди. Благодаря разрезу на платье она демонстрирует соблазнительные ноги в черных чулках на подтяжках.

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Даша Астафьева засветила стройные ноги в откровенных чулках
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева устроила фотосессию ко дню влюбленных
На фото Даша позирует в двух образах
Благодаря разрезу на платье она демонстрирует соблазнительные ноги в черных чулках на бретелях.
Даша Астафьева устроила фотосессию ко дню влюбленных

Для второго образа звезда надела мини-юбку и топ с принтом губ. Дополнили лук красные чулки и черные грубые туфли.

"Мои ножки-капризули в восторге", – подписала фото певица.

34-летняя Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии. На снимках Даша позирует в колготках в сеточку с высокой посадкой. Грудь едва прикрывает бюстгальтер в виде бус. Необычный образ дополняет накидка из рукавов-фонариков.

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