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пятница, 03 сентября 2021 14:34

В платье-вышиванке. София Ротару прогулялась по улицам итальянского города
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Продюсер и сын артистки 74-летней Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал семейное фото. Он показал, как с матерью, женой Светланой и дочерью Соней отдыхает в солнечной Италии.

Семейным снимком поделился в Instagram. Евдокименко с родными позировал в итальянской Пьетрасанте на побережье северной Тосканы. Ротару появилась в черном платье-вышиванке.

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"Мои девочки", - подписал фото сын певицы.

София Ротару вместе с сыном Русланом Евдокименко, его женой Светланой и дочерью Соней прогулялись в Италии
Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko
Артистка прогулялась по улицам итальянского Пьетрасанта с семьей
Артистка прогулялась по улицам итальянского Пьетрасанта с семьей
Ротару позирует вместе с родными
Ротару позирует вместе с родными

Певица София Ротару выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи. Отправилась в Россию 19 августа. Но не афишировала поездку на территорию страны-агрессора в Facebook и Instagram.

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Дата
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