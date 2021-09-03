В платье-вышиванке. София Ротару прогулялась по улицам итальянского города

Продюсер и сын артистки 74-летней Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал семейное фото. Он показал, как с матерью, женой Светланой и дочерью Соней отдыхает в солнечной Италии.

Семейным снимком поделился в Instagram. Евдокименко с родными позировал в итальянской Пьетрасанте на побережье северной Тосканы. Ротару появилась в черном платье-вышиванке.

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"Мои девочки", - подписал фото сын певицы.

Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Певица София Ротару выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи. Отправилась в Россию 19 августа. Но не афишировала поездку на территорию страны-агрессора в Facebook и Instagram.