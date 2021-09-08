В платье от Ralph Lauren: звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж

Британская актриса 32-летняя Лили Коллинз, ставшая известной после роли в сериале "Эмили в Париже", вышла замуж за американского кинорежиссера 37-летнего Чарли Макдауэлла.

Свадебная церемония состоялась 4 сентября в Колорадо в США. Радостной новостью звезда поделилась в Instagram.

"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем твоей. И теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг для друга. Я люблю тебя безгранично. То, что начиналось как сказка, теперь является моей вечной реальностью. Я никогда не смогу правильно описать, насколько потусторонними были минувшие выходные. Но магия - хорошее место для начала", - написала Коллинз.

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Супруги опубликовали волшебные снимки в сети. Макдауэлл надел темно-изумрудный вельветовый костюм, белую рубашку и бабочку. Актриса появилась в роскошном платье с кружевом и шлейфом от Ralph Lauren. Волосы уложила в низкий пучок. Образ дополнил нежный макияж с акцентом на глаза.

Фото: instagram.com/lilyjcollins

О том, что Макдауэлл и Коллинз завели роман, стало известно в августе 2019-го. Карантин провели вместе в Лос-Анджелесе. В сентябре 2020 года режиссер сделал любимой предложение посреди гор. Актриса не ожидала такого, поэтому была в повседневной одежде. Тогда же в сети похвасталась обручальным кольцом - золотым перстнем с бриллиантом.