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В платье, которое едва прикрывает грудь: Стужук показалась в объятиях любимого на фото из Дубая
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Блогер-миллионник, многодетная мать и бизнесвумен София Стужук, которая сейчас отдыхает в Дубае, засветила бойфренда.

Звезда обнародовала черно-белые кадры в Instagram, на которых она в откровенном платье, едва прикрывающем грудь и с обнаженной спиной, обнимается с любимым.

Около двух недель пара вместе с помощницей Стужук и детьми живут в элитной вилле в Дубае.

"Блогерское сердце едва выдерживает не показывать вам самого потрясающего мужчину на свете. Но хотя бы просто знайте, что он есть", - написала инфлюэнсер под фото.

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София Стужук опубликовала фото с бойфрендом
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук опубликовала фото с бойфрендом
София Стужук опубликовала фото с бойфрендом
София Стужук опубликовала фото с бойфрендом
София Стужук опубликовала фото с бойфрендом

На кадрах видно, что избранник блогера одет в белую рубашку, носит бороду и имеет темные волосы.

Подписчики Стужук, вероятно, устали ждать, когда она покажет бойфренда. И принялись шутить над ситуацией:

"Хорошо, что смайликом лицо не закрыли", "Хочу так же доверять парню, как ты этому платью", "Мы его уже по частям тела собрали", "Ну тогда хотя бы поделитесь рецептом сырников".

Блогер-миллионник София Стужук, часто любящая позировать перед камерой в бикини и писать о мировосприятии, назвала себя русской в День единения. Инфлюэнсер сейчас отдыхает в Дубае со своей помощницей и тремя детьми. В InstaStories звезда назвала себя русской.

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