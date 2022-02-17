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четверг, 17 февраля 2022 11:35

Стужук в День единения назвала себя русской и нарвалась на критику сети
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Блогер-миллионник София Стужук, часто любящая позировать перед камерой в бикини и писать о мировосприятии, назвала себя русской в День единения.

Инфлюэнсер сейчас отдыхает в Дубай со своей помощницей и тремя детьми. В InstaStories звезда назвала себя русской.

"Осторожно, русские в Дубай", - написала Стужук.

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На фото видна только помощница Стужук, однако подпись очень красноречива
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук назвала себя россиянкой в День единения
София Стужук назвала себя россиянкой в День единения
София Стужук назвала себя россиянкой в День единения
София Стужук назвала себя россиянкой в День единения

Таким постом Стужук, вероятно, возмутила подписчиков и нарвалась на критику, поскольку через несколько часов удалила историю.

София Стужук родилась в Харькове, детство и юность провела в Севастополе, а после оккупации Крыма перебралась в Киев. Юрист по образованию и инстамама по призванию, она набрала 5,5 млн подписчиков, рассказывая о жизни семьи. У Стужук трое детей: Дэвид, Лолила и Оливия. Бывший муж блогера, Дмитрий, умер от коронавируса. Инфлюэнсер часто путешествует и пропагандирует здоровый образ жизни.

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