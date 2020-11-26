В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар порадовала поклонников новым фото.

На нем она игриво позирует со взъерошенными волосами в розовом платье с пикантным разрезом в зоне декольте. Под наряд артистка не одела бюстгальтер и засветила грудь.

"Верите в силу благодарности? Говорят, что это самый быстрый путь к изобилию! Давайте напишем в комментариях, за что вы благодарны в этот день ... Я начну: за аромат цветов на столике у кровати; за будущий спектакль; за любовь; за возможность наслаждаться музыкой в ​​поездке. Все просто, а теперь ваша очередь", - подписала снимок звезда балета.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Пользователи сети поделились своими мыслями и порадовали кумира комплиментами.

"Стильная и крутая", "Какая вы здесь волшебная", "Огонь", "Какая красавица", - пишут в комментариях.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар основали бренд Art of self love - Искусство любить себя. Супруги изготавливают редкие аромасвечи и средства по уходу за телом. Все началось с исполнения мечты привередливой Екатерины Кухар. Александр создал для любимой линию аромасвеч с 9 ароматов.