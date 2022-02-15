В пикантном кружеве: Белла Хадид и Хейли Бибер померились фигурами для Victoria's Secret

Американские модели Белла Хадид и Хейли Бибер снялись в новой коллекции Victoria's Secret.

Знаменитости опубликовали соблазнительные кадры в Instagram.

Фото: instagram.com/haileybieber

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В частности, жена канадского певца Джастина Бибера позировала в сексуальном розовом кружеве и обнажила перед камерой живот.

А Хадид надела для съемки прозрачный бюстгальтер и трусики с вырезом.

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид поделилась пикантными кадрами со смелого фотосета. Знаменитость посветила стройной фигурой. Позировала в черном топе с надписью "Агент 007" и плавках. Образ дополнила крупными серьгами-кольцами. Волосы собрала в низкий пучок.