В пиджаке на голое тело: экс-участница REAL O показала округлый живот

Экс-участница группы Real O Алина Астровская опубликовала фото с округлившимся животом.

Женщина скоро станет матерью. Певица устроила фотосессию, а чувственными снимками поделилась в Instagram.

Артистка позировала перед камерой в белом костюме. Пиджак надела на голое тело, тем самым подчеркнула округлый живот. Для совершенства актриса добавила в образ золотую цепь.

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Фаны Астровской успели засыпать беременную женщину комплиментами.

"Прекрасная", "Какая же ты солнечная красота", "Красивая, прекрасная, волшебная", "Совершенная".

Первый раз Алина Астровская вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна, о чем сообщила на реалити-шоу "Герои&Любовники" на "Новом канале". Через три года пара развелась. По словам певицы, брак распался из-за предательства супруга. С 2016 года была замужем за украинским бизнесменом Игорем, с которым прожила два года. Третий раз под венец пошла в 2021 году, ее избранником стал давний друг и экс-ведущий программы "Орел и решка. Шоппинг" Антон Лаврентьев.