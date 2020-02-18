В "Паразитах" может сыграть звезда "Доктора Стрэнджа"

Тильда Суинтон, известная по роли в "Докторе Стрэндже", может сыграть одну из ролей в будущем сериале "Паразиты".
Известно, что она - любимая актриса режиссера Чжуна Хо, сообщили в Vogue.
Ранее Тильда уже играла в фильмах Чжуна - в фантастической драме 2013 года "Сквозь снег" и боевике 2017 года "Окча".
Также известно, что главную роль исполнит американский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Марвел.
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Лента "Паразиты", которую шесть раз номинировали на "Оскар-2020", показала историю бедной южнокорейской семьи, которая живет в крошечном темном полуподвальном помещении.
И хотя фильм художественный, жилье бедняков - реально. Такие помещения называют банджихами, в них живут тысячи молодых корейцев, сообщили в ВВС.
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