В "Паразитах" может сыграть звезда "Доктора Стрэнджа"

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 738
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 864
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
5 Просмотров: 5319
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2439
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 936
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1404
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2268
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2466
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5373
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4428
Фото
Все фото
3
18
5
5
5
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
Видео
Все видео
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 738
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 936
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 981
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 9
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
вторник, 18 февраля 2020 16:30

В "Паразитах" может сыграть звезда "Доктора Стрэнджа"

  Комментировать
В &quot;Паразитах&quot; может сыграть звезда &quot;Доктора Стрэнджа&quot;
Женщина - любимая актриса режиссера "Паразитов". Фото: kanobu.ru

Тильда Суинтон, известная по роли в "Докторе Стрэндже", может сыграть одну из ролей в будущем сериале "Паразиты".

Известно, что она - любимая актриса режиссера Чжуна Хо, сообщили в Vogue.

Ранее Тильда уже играла в фильмах Чжуна - в фантастической драме 2013 года "Сквозь снег" и боевике 2017 года "Окча".

Также известно, что главную роль исполнит американский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Марвел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм с участием Зеленского запретили в Украине

Лента "Паразиты", которую шесть раз номинировали на "Оскар-2020", показала историю бедной южнокорейской семьи, которая живет в крошечном темном полуподвальном помещении.

И хотя фильм художественный, жилье бедняков - реально. Такие помещения называют банджихами, в них живут тысячи молодых корейцев, сообщили в ВВС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Паразитах" может сыграть звезда "Доктора Стрэнджа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Разведчица начала сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 33543
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 28584
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 27352
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 20466
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16939
Знаменитости
Фильм с участием Зеленского запретили в Украине
Фильм с участием Зеленского запретили в Украине Просмотров: 936
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
3
 Просмотров: 1305
Отметины воина: плюс-сайз-модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка
Отметины воина: плюс-сайз-модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка Просмотров: 1674
Рост 180 см, грудь - 90: Леся Никитюк подробно описала свои параметры
Рост 180 см, грудь - 90: Леся Никитюк подробно описала свои параметры 1 Просмотров: 1422
Силиконовую грудь не любят те, кто ею не игрался - жена футболиста об искусственной красоте
Силиконовую грудь не любят те, кто ею не игрался - жена футболиста об искусственной красоте 1 Просмотров: 2710
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 39673
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua