В "Паразитах" может сыграть звезда "Доктора Стрэнджа"

Женщина - любимая актриса режиссера "Паразитов". Фото: kanobu.ru

Тильда Суинтон, известная по роли в "Докторе Стрэндже", может сыграть одну из ролей в будущем сериале "Паразиты".

Известно, что она - любимая актриса режиссера Чжуна Хо, сообщили в Vogue.

Ранее Тильда уже играла в фильмах Чжуна - в фантастической драме 2013 года "Сквозь снег" и боевике 2017 года "Окча".

Также известно, что главную роль исполнит американский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Марвел.

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Лента "Паразиты", которую шесть раз номинировали на "Оскар-2020", показала историю бедной южнокорейской семьи, которая живет в крошечном темном полуподвальном помещении. И хотя фильм художественный, жилье бедняков - реально. Такие помещения называют банджихами, в них живут тысячи молодых корейцев, сообщили в ВВС.