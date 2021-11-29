В образе героини Mortal Kombat: экс-участница "ВИА Гры" ошеломила секси-нарядом

Певица Миша Романова, выступавшая ранее в составе группы "ВИА Гра", показалась в соблазнительном образе.

Звезда поделилась пикантными кадрами в Instagram. На серии снимков позировала только в нижнем белье. Сексуальный наряд дополнила чулками и перчатками.

Фото: instagram.com/misharomanova

По словам исполнительницы, во время фотосессии она экспериментировала с разными стилями. Один из образов ей напомнил героиню видеоигры Mortal Kombat Китану.

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"Я каждый день делаю выбор в пользу того, что делает меня лучше", – подписала Романова фото.

Исполнительница 31-летняя Миша Романова, настоящее имя Наталья Могилинец, ошеломила фанатов эротическими кадрами. Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала черно-белые снимки. Для соблазнительного фото-сета выбрала кожаное мини-платье и блестящий жакет от бренда певца Макса Барских. Романова поразила подписчиков смелым позированием.