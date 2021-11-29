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понедельник, 29 ноября 2021 19:29

В образе героини Mortal Kombat: экс-участница "ВИА Гры" ошеломила секси-нарядом
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Певица Миша Романова, выступавшая ранее в составе группы "ВИА Гра", показалась в соблазнительном образе.

Звезда поделилась пикантными кадрами в Instagram. На серии снимков позировала только в нижнем белье. Сексуальный наряд дополнила чулками и перчатками.

Певица Миша Романова поразила фанов эротическим образом
Фото: instagram.com/misharomanova
Певица Миша Романова поразила фанов эротическим образом
Это платье напомнило исполнительнице героиню видеоигры Китану
Певица Миша Романова поразила фанов эротическим образом
Певица Миша Романова поразила фанов эротическим образом

По словам исполнительницы, во время фотосессии она экспериментировала с разными стилями. Один из образов ей напомнил героиню видеоигры Mortal Kombat Китану.

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"Я каждый день делаю выбор в пользу того, что делает меня лучше", – подписала Романова фото.

Исполнительница 31-летняя Миша Романова, настоящее имя Наталья Могилинец, ошеломила фанатов эротическими кадрами. Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала черно-белые снимки. Для соблазнительного фото-сета выбрала кожаное мини-платье и блестящий жакет от бренда певца Макса Барских. Романова поразила подписчиков смелым позированием.

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Дата
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