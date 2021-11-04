В мини от Барских: экс-участница "ВИА Гры" свела с ума секси-позами

Исполнительница 31-летняя Миша Романова, настоящее имя Наталья Могилинец, ошеломила фанатов эротическими кадрами.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала черно-белые снимки в Instagram. Для соблазнительного фото-сета выбрала кожаное мини-платье и блестящий жакет от бренда певца Макса Барских. Романова поразила подписчиков смелым позированием.

Предстала певица перед объективом фотографа Тимура Дейна.

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Фото: Тимур Дейна

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова вызвала фурор в сети эротическим видео, который сняла на отдыхе в Турции. Звезда запостила ролик, на котором предстала в красном бикини в воде, подчеркнув роскошную фигуру. Певица поласкала пышную грудь и посветила ягодицами.