Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео

Автор: instagram.com/misharomanova Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова вызвала фурор в сети эротическим видео

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова вызвала фурор в сети эротическим видео, который сняла на отдыхе в Турции.

30-летняя звезда запостила в Instagram ролик, на котором появилась в красном бикини в воде, подчеркнув роскошную фигуру. Певица поласкала пышную грудь и посветила ягодицами.

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В комментариях пользователи оставили кучу комплиментов певице.

"Роскошная", "Кайф", "Хорошая", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Недавно Миша Романова опубликовала фото, на котором сексуально позирует в очень откровенном бикини зеленого цвета, которое прикрывает минимум ее тела, демонстрируя подтянутую фигуру.