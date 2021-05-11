Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова вызвала фурор в сети эротическим видео, который сняла на отдыхе в Турции.
30-летняя звезда запостила в Instagram ролик, на котором появилась в красном бикини в воде, подчеркнув роскошную фигуру. Певица поласкала пышную грудь и посветила ягодицами.
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В комментариях пользователи оставили кучу комплиментов певице.
"Роскошная", "Кайф", "Хорошая", - пишут в комментариях.
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Недавно Миша Романова опубликовала фото, на котором сексуально позирует в очень откровенном бикини зеленого цвета, которое прикрывает минимум ее тела, демонстрируя подтянутую фигуру.
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