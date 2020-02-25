В образах женщин, которые изменили мир выпустили новую коллекцию кукол

Выпуск новых кукол Barbie из коллекции "Женщины, которые вдохновляют" анонсировал американский бренд игрушек Mattel.

В серию вошли игрушки в образах джазовой певицы Эллы Фицджеральд, теннисистки Билли Джин Кинг и сестры милосердия Флоренс Найтингейл, пишет Mashable.

На официальном сайте их уже можно заказать. Одна кукла стоит 30 долларов (729 гривен). Также они есть в продаже на Target, Walmart и Amazon.

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Элла Фицджеральд

Американская певица, которую называли "первой леди американской песни" и "королевой джаза". Она не имела музыкального образования, ни разу не посещала уроки пения. Несмотря на это, критики отмечали, что вокалистка владела действительно уникальным и ценным голосом, звучание которого можно было назвать лучшим и идеальным среди тех, которие когда-либо слышал человек.

Автор: gamesetmatch Элла Фицджеральд

Билли Джин Кинг

Всемирно известная американская теннисистка Билли Джин Кинг - бунтарка, борец и просто Женщина с большой буквы, обладательница 129 престижных титулов. Кинг считают основательницей Женской теннисной ассоциации (WTA) .Принципиальность и уверена последовательность претворение собственных замыслов спортсменки позволила женскому теннису выйти на новый, совершенно другой уровень. Благодаря ей женский и мужской теннис перестали существовать как два параллельные измерения. Она активно выступала за достижение равенства в этом виде спорта.

Автор: lh3.googleusercontent.com Билли Джин Кинг

Флоренс Найтингейл

Британская реформаторка сестринского дела, основательница первой школы медицинских сестер. Флоренс Найтингейл организовала и возглавила отряд санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.

Благодаря ей больницы оборудовали системами вентиляции и канализации, больничный персонал обязали проходить необходимую подготовку, в больницах проводили строгую статистическую обработку всей информации. Также она проводила разъяснительную работу в армии по важности профилактики болезней.

Автор: www.bsmu.edu.ua Флоренс Найтингейл

Коллекция кукол "Женщины, которые вдохновляют" впервые появилась в 2019 году. Тогда Барби превратилась в первую космонавтку в истории США Салли Райд, а также Розу Паркс - активистку, которая выступала за соблюдение гражданских прав.

К той же коллекции добавили игрушку в образе мексиканской художницы Фриды Кало и первой женщины-летчицы Амелии Эрхарт.

Российская фотографка Лара Вычужанина с Екатиринбурга показала, какой была бы жизнь куклы Барби и Кена в Советском Союзе.