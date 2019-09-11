В новом клипе Pianoбой Елена Кравец не сдержала эмоций и расплакалась на камеру

Украинский артист Дмитрий Шуров (Pianoбой) и хип-хоп исполнительница Алина Паш создали совместный клип на песню "Первая леди".

Подробностями поделились в интервью программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

Видео рассказывает историю 21 женщины, среди которых была и актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.

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Автор: www.youtube.com Елена Кравец расплакалась на съёмках клипа

"Первая леди", по словам Шурова, - это легкая, эмоционально теплая и чувственная песня о том, что каждая девушка, которая нашла свои таланты, свою особенность, свою изюминку, она и является первой леди своей жизни и жизни своих близких.

"В нашем клипе снялись более 20 женщин, среди которых моя жена Оля. Лилия Литковская, которая должна была сниматься беременной, родила за неделю до съемок. Также в клипе приняла участие травести-дива - она тоже имеет право быть женщиной, хотя и родилась мужчиной. Елена Кравец плакала с восьми утра. Режиссер клипа подготовилась, взяв специальные капли для глаз, чтобы делать вид слезы. А Елена пришла, села в кресло и реально расплакалась", - вспоминал подробности съемок Pianoбой.

Недавно Pianoboy выпустил новый воспалительный трек "Айсберги". Дмитрий Шуров называет свежую композицию настоящей зажигалкой и концертным боевиком.