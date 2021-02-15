В нижнем белье и лепестках роз. В каких образах звезды встречали День влюбленных

Британская модель Деми Роуз в честь Дня святого Валентина позировала обнаженная посреди сада. Пикантные места прикрыла лепестками красных роз.

Gazeta.ua собрала наиболее экстравагантные фото, которые публиковали звезды на День влюбленных.

Модель родом из американского Майами Лина Перез выбрала слишком откровенный комплект нижнего белья фиолетового цвета.

Американский блогер Тана Монжо устроила горячую фотосессию с подругой. Женщины позировали в белом нижнем белье. За плечами у них крылья.

Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл опубликовала архивное фото, на котором позирует только в туфлях.

Фото: instagram.com/demirose

Ведущая Леся Никитюк для празднования Дня влюбленных выбрала красное платье с пикантным декольте. Образ дополнила массивными ожерельем и серьгами.

Жена белорусского хоккеиста Даша Март и американская модель Дезире Шлотц позировали в красном нижнем белье на фоне шариков в форме сердца.

Украинская фитнес-модель и телеведущая Валерия Крук появилась в красном мини-платье и босоножках на каблуках.

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова позировала в розовом нижнем белье и с розой в руках.

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Американская plus size модель Джоджо Бейби ошеломила фанатов откровенным комплектом нижнего белья. Также надела черный пиджак.

13 февраля американская фитнес-модель Хоуп Билл праздновала свой 32-й день рождения. По случаю праздника, а также накануне Дня влюбленных звезда опубликовала в Instagram фотоколлаж. На нем Хоуп появилась в роскошном красном платье, а шлейф поддерживает ее обнаженный "клон".