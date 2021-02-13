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суббота, 13 февраля 2021 23:46

Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
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Американская фитнес-модель Хоуп Билл подготовила интересный фотоколлаж.
Фото: Instagram.com
29-летняя Кейтлин Рунк продемонстрировала свою пышную грудь и идеальный пресс
23-летняя Джордин Вудс эротично позировала, лежа на кровати в черных чулках
23-летняя Кайли Дженнер появилась в черном белье с конфетой в форме сердечка в руке.
41-летняя Кортни Кардашьян выбрала ко Дню влюбленных более сдержанный образ

Сегодня, 13 февраля, американская фитнес-модель Хоуп Билл празднует свой 32-й День рождения. По случаю праздника, а также накануне Дня влюбленных звезда опубликовала в Instagram фотоколлаж. На нем Хоуп появилась в роскошном красном платье, а шлейф поддерживает ее обнаженный "клон".

Автор: Instagram.com
  Американская фитнес-модель Хоуп Билл подготовила интересный фотоколлаж.
Американская фитнес-модель Хоуп Билл подготовила интересный фотоколлаж.

Gazeta.ua собрала 5 интересных фотографий, которые обнародовали модели по случаю Дня святого Валентина.

Еще одна фитнес-модель 29-летняя Кейтлин Рунк в который раз продемонстрировала свою пышную грудь и идеальный пресс, позируя в трусиках и красном топе с прикольной надписью - "Мой пес - мой Валентин".

Автор: Instagram.com
  29-летняя Кейтлин Рунк продемонстрировала свою пышную грудь и идеальный пресс
29-летняя Кейтлин Рунк продемонстрировала свою пышную грудь и идеальный пресс

Американская модель 23-летняя Джордин Вудс эротично позировала, лежа на кровати в черных чулках. Сексуальный образ дополнила мехом, который накинула на плечи. Праздничный снимок сделан при красном освещении.

Автор: Instagram.com
  23-летняя Джордин Вудс эротично позировала, лежа на кровати в черных чулках
23-летняя Джордин Вудс эротично позировала, лежа на кровати в черных чулках

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер появилась в черном белье с конфетой в форме сердечка в руке. Ее фото за несколько часов получил рекордное количество лайков - аж 8 с половиной млн.

Автор: Instagram.com
  23-летняя Кайли Дженнер появилась в черном белье с конфетой в форме сердечка в руке.
23-летняя Кайли Дженнер появилась в черном белье с конфетой в форме сердечка в руке.

Звезда реалити 41-летняя Кортни Кардашьян выбрала ко Дню влюбленных более сдержанный образ. Звезда позировала в топе и юбке багрового цвета.

Автор: Instagram.com
  41-летняя Кортни Кардашьян выбрала ко Дню влюбленных более сдержанный образ
41-летняя Кортни Кардашьян выбрала ко Дню влюбленных более сдержанный образ

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Поклонники продолжают увлекаться экстравагантными фотосессиями звезд. Модели, спортсменки и артистки регулярно публикуют пикантные снимки в Instagram. Украинская фитнес-модель Александра Суманеева и бразильская звезда UFC Клаудиа Гаделья решили принять участие в провокационных фотосессиях и предстать полностью обнаженными.

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