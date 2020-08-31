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понедельник, 31 августа 2020 11:18

В мини-шортах: страстная модель показала откровенные фото
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Американская модель 28-летняя Синди Прадо публикует пикантные фотографии в своем Instagram.

Синди Прадо поражает подтянутой фигурой
Фото: instagram.com/cindyprado
Синди Прадо поражает подтянутой фигурой
Синди Прадо поражает подтянутой фигурой
Синди Прадо поражает подтянутой фигурой
Синди Прадо поражает подтянутой фигурой

На последних снимках Прадо одета в черные спортивные мини-шорты и топ, обольстительно позируя посреди улицы. Дополнила образ солнцезащитными очками и черной сумкой.

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Синди Прадо родилась в Майами (США) в испанско-кубинской семье. Работает моделью с 15 лет.

Модель 28-летняя Синди Прадо поражает подтянутой фигурой. Фотографии публикует в своем Instagram.

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