В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой

Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Блогер и топ-модель Наталья Гоций радует фанов пикантными снимками. Проводит зимние каникулы на Мальдивах.

Экс-любимая солиста группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка показалась в леопардовом монокини. Поделилась коротким роликом и смелыми фото в Instagram. Устроила фотосессию на пляже.

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В комментариях подписчики выразили восхищение фигурой Гоций:

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"Загадаю себе на Новый год такое тело", "Очень красивая", "Мотивируешь", "Тоже хочу такой быть", "Идеальная фигура".

Топ-модель 37-летняя Наталья Гоций рассказала о романе с солистом группы "Бумбокс" 41-летнем Андреем Хлывнюком. Пара была вместе несколько месяцев. В то время Хливнюк был еще официально женат на режиссере, арт-директоре издательства Анне Копыловой.