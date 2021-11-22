"Это был стресс" - супермодель прокомментировала роман из солистом "Бумбокс"

Топ-модель 37-летняя Наталья Гоций рассказала о романе с солистом группы "Бумбокс" 41-летнем Андреем Хлывнюком. Пара была вместе несколько месяцев.
О том, что Гоций имела романтические отношения с музыкантом, рассказала в YouTube. В то время Хливнюк был еще официально женат на режиссере, арт-директоре издательства Анне Копыловой.
"Я на всю страну призналась, что была в отношениях с женатым мужчиной. Для меня это был стресс", - призналась модель в комментарии программе "Світське життя".
Женщина опровергла, что она была причиной развода певца с женой.
"Они разошлись за год до того, как мы познакомились. Он социофоб и не любит выносить свои отношения на публику", - пояснила она.
Модель намекнула, что их отношения с фронтменом "Бумбокс" еще не завершены.
"Он мне симпатичен, но у нас сложные графики работы. Это мешает отношениям. Мы не ссорились, просто решили, что берем паузу", - добавила Гоций.
Также она рассказала, что познакомились случайно.
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"Я его воспринимала не как рок-звезду, а как проект. Мы познакомились благодаря друзьям случайно. И химия сложилась", - сказала женщина.
Модель Наталья Гоций была замужем за бизнесменом Русланом Ножником. У супругов двое детей.
В начале ноября стало известно, что солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально разводится с супругой Анной Копыловой. Они были в браке 11 лет. Свадьбу сыграли в 2010-м. У экс-возлюбленных есть дочь Александра и сын Иван.
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