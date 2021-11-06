Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк шокировал новостью о разводе

Хлывнюк и Копылова воспитывают двоих детей. Фото: hochu.ua

Солист украинской группы Бумбокс Андрей Хливнюк официально разводится с супругой Анной Копыловой.

Слушание о расторжении брака 41-летнего музыканта и режиссера, артдиректорки издательства запланировали в Шевченковском суде Киева. Об этом сообщает ТСН.

На заседание суда супруги не приехали: соответствующие документы Хливнюк и Копылова передали в суд, чтобы дело было рассмотрено без них.

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Хливнюк и Копылова были в браке 11 лет. Свадьбу сыграли в 2010. Экс-возлюбленные имеют дочь Александру и сына Ивана.

Анна Копылова – дочь бывшего главы НАК Нафтогаз Украины, Вадима Копылова.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассталась со своим мужем художником Петром Гончаром. Они были в браке 50 лет.