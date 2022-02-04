В кругу близких: Брежнева отпраздновала 40-летие со своим "садовником"

Певица Вера Брежнева отметила день рождения. Артистке 3 февраля исполнилось 40 лет. Женщина провела этот день в семейном кругу.

Началось все в самолете. Когда артистка заходила на воздушное судно, она заметила, как ее девушка снимает на телефон. Кадрами с празднования дня рождения певица поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/ververa

"Сажусь в самолет ночью. Смотрю, сидит какая-то девушка и снимает меня на телефон. Я сначала возмущена. И вот она убирает телефон от лица, а это моя сестра. Стоит ли рассказывать, что слез уже было не сдержать", - поделилась впечатлениями Вера.

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Дома же продюсер и композитор Константин Меладзе заставил квартиру цветами до приезда любимой.

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"Дома цветник. С моим главным садовником", - написала Брежнева.

Певица назвала себя "счастливой 40-леткой". Отметила, что прошлый год у нее прошел отлично и выразила надежду, что следующий будет еще лучше.

3 февраля певица Вера Брежнева, которую называют самой желанной женщиной мира, отмечает юбилей - 40 лет. Творческий путь Брежнева, настоящая фамилия которой Галушка, начался в 2003 году. В это время она стала участницей секси-группы "Виа Гра". Тот состав, в который входили Анна Седокова, Надежда Грановская и сегодняшняя юбилярша, называют "золотым". Пять лет спустя исполнительница объявила, что покидает группу и начинает развиваться сольно. В 2008-м представила песни "Я не играю" и "Нирвана". А в 2010-м выпустила дебютный альбом "Любовь спасет мир".