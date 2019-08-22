В крошечном белье: Вера Брежнева похвасталась формами возле бассейна

Певица и актриса Вера Брежнева поделилась откровенной фотографией в сети.

Фото, сделанное на краю бассейна, звезда опубликовала в Instagram.

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Автор: @ververa Вера Брежнева засветила стройную фигуру

На снимке Брежнева сидела на белом стуле. Из одежды на певице был черный короткий свитер и нижнее белье в тон. На ногах звезды красовались кожаные Мартинс.Брутальный образ Веры довершали черные солнцезащитные очки на пол-лица.

"Вроде лето, время купальников, но приходится утепляться", - подписала фото знаменитость.

Фолловеры в момент отреагировали на новый пост Брежневой.

"Ну зачем так откровенно, оставьте немного загадки", "главное, что ноги в тепле", "какая ты огненная", "странное фото, но мне нравится", "у тебя есть вкус".

Недавно Вера Брежнева порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком. Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.