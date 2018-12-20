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вторник, 25 декабря 2018 22:35

В Киеве сыграют рождественские хиты легендарных авторов

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Время новогодних праздников — самые теплые и атмосферные дни в году. Это пора встреч с родней и друзьями, приятной суеты, подарков, объятий, улыбок и приятных воспоминаний. Вот топ-7 рождественских и новогодних событий Marco Concert в Доме Архитектора, Caribbean Club и Fairmont Grand Hotel, которые гарантировано создадут праздничное настроение и оставят невероятные впечатления на весь год вперед. От джаза до классики, от Синатры до Чайковского – мы собрали только особенные события, лучших артистов и любимые всеми мелодии.

29 декабря Christmas Jazz Songs — Sinatra в в Доме Архитектора.

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Стоит только подумать о зимних праздниках, как в голове сразу начинают крутиться рождественские песни в исполнении Фрэнка Синатры. Это настоящий Человек-Рождество! За всю карьеру у него набралось более полутора десятков таких хитов, которые и будут звучать в программе "Christmas Jazz Song – Sinatra" в исполнении одного из ведущих музыкальных коллективов страны - Национального Академического духового оркестра Украины.

25 декабря Рождественский концерт — НАОНИ в Доме Архитектора.

В этот вечер звучат легендарные композиции Штрауса, Чайковского, Леонтовича, знакомые нам с детства в живом исполнении одного из лучших оркестров Европы — Национального Академического оркестра народных инструментов под управлением главного дирижера, народного артиста Украины Виктора Гуцала. Основой концертных программ оркестра является народная инструментальная музыка, а главная отличительная черта — более 30 народных инструментов — бандуры, цимбалы, кобзы, скрипки, свирель.

26, 27, 31 декабря и 5 января Christmas Jazz Songs — Greatest Hits в Доме Архитектора.

Автор: Пресс-служба
 

Время перед новогодними праздниками наполнено ощущением волшебства, приятными хлопотами и ожиданием чего-то светлого и доброго. Хрустящий снег под ногами, яркие огоньки в окнах, нарядные елки и, конечно же, рождественская музыка. Сложно найти человека, ни разу не слышавшего "Jingle bells" или "Let it snow". Эти песни давно успели полюбиться нам и стали неотъемлемой частью праздника. Программа "Christmas Jazz Songs — Greatest Hits" - известные новогодние и рождественские мелодии, которые в разное время исполняли такие легенды, как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Бинг Кросби, Нэт Кинг Коул, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд... Вы услышите "The Christmas Song "Silent Night", "Jingle Bells", "Santa Claus is coming to Town", "O Holy Night", "Let it Snow", "Have yourself a merry little Christmas", "White Christmas", и это далеко не весь список! Играть рождественские хиты будут уже знакомые многим из вас ребята из Old Fashioned Band.

28 декабря, 2 января Christmas Jazz Songs — Louis Armstrong & Ella Fitzgerald в Доме Архитектора.

Их дуэт был невероятно успешен, а на счету – три совместных студийных альбома. В программе вечера звучат рождественские и новогодние хиты: от Let it snow и Jingle Bells до "White Christmas" и "Have yourself a merry little Christmas" в исполнении Old Fashioned Band.

30 декабря, 3 и 4 января Сhristmas Jazz Songs — Gregory Boyd (USA) в 30 декабря - Дом Архитектора 3-4 января - Caribbean Club.

Gregory Boyd (USA) в Киеве с программой "Сhristmas Jazz Songs"! Целых три вечера в Киеве – в Доме Архитектора и Caribbean Club. Программа концерта основана на классическом рождественском альбоме Нэта Кинг Колула "The Magic of Christmas". В этот вечер прозвучат любимые рождественские хиты: "The Christmas Song", "Santa Claus Is Coming to Town", "Jingle Bells, "Frosty the Snowman", "Silent Night"...

Грегори Бойд поет и играет на редких в наших краях карибских барабанах (стилпан). Его концерты — в первую очередь живое общение со зрителями, приглашение каждого из них стать соавтором музыки и пропеть душевные песни всем залом. Искрянняя, "прянная" и "тягучая" исполнительская манера, виртуозная вокальная техника и необъятная харизма — всё это о Грегори Бойде. "Наделенный способностями и отрешенностью Телониуса Монка в сочетании с душевностью Эла Грина и музыкальностью Джимми Хендрикса!" — так пишут о нем авторитетные музыкальные издания.

Совместно с Грегори Бойдом на сцене выступит трио одного из лучших джазовых пианистов Украины — Алексея Боголюбова. Алексей — пианист и композитор, участник множества джазовых проектов и фестивалей. За его плечами совместные выступления с Ingrid Arthur, Godwin Louis, Marc Bernstein, George Stavroulakis и многими другими.

3 и 4 января Новогодний вечер классической музыки в Доме Архитектора.

Классическая музыка так прекрасна и гармонична, что легко подарит праздничное настроение, особенно если ее исполняет камерный состав Ocean Orchestra. В программе "Новогоднего вечера классической музыки" прозвучат знакомые всем композиции Чайковского из "Щелкунчика", произведения Иоганна Себастьяна Баха, Арканджело Корелли, Ян Иржи Бенда, Моцарта, Паганини, Брамса, Астора Пьяццоллы и многих других.

Автор: Пресс-служба
 

13 января Fairmont Classic — Christmas в Fairmont Grand Hotel, зал Atrium.

Магия Старого Нового года и мировая классика в Fairmont Grand Hotel! Отложите все дела и подарите себе хотя бы один вечер спокойствия, умиротворения и полной гармонии. Только вы и классическая музыка, от которой сердце начинает биться чаще, а по телу разливается необъяснимое тепло. Мировая классика в этот вечер прозвучит в прочтении камерного состава Ocean Orchestra, который собрал ведущих музыкантов классической сцены Украины. В программе номера из балета "Щелкунчик" Чайковского, Concerto Grosso #8 "Рождественский" Арканджело Корелли, концерт "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, "Маленькая ночная серенада" Моцарта, концерт для альта с оркестром Телемана, Квартет #11 Бетховена, "Румынские танцы" Белы Барток, "Голубой Дунай" и "Венская кровь" Штрауса. Концерт состоится в настоящей жемчужине нашего города – в роскошном зале Atrium в Fairmont Grand Hotel с витражной крышей-атриумом в стиле ар-нуво и превосходной акустикой, где состоится настоящая музыкальная сказка.

Зимние праздники станут идеальными, если провести их вместе с семьей в уютной атмосфере и с просмотром сказочных фильмов и концертов.

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