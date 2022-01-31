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понедельник, 31 января 2022 17:33

В фотосессии для глянца: возлюбленная Канье Уэста выбрала боди от украинского бренда
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Американская актриса Джулия Фокс, с которой еще в начале января подтвердил отношения рэпер Канье Уэст, предстала в наряде украинского бренда.

Звезда приняла участие в стильном фотосете для издания Numero Netherlands. Поделилась кадрами в Instagram еще пять месяцев назад. Но о том, что Фокс надела вещи от украинского бренда TTSWTRS, узнали только сейчас.

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На серии снимков избранница музыканта, который еще на стадии развода со светской львицей Ким Кардашьян, позировала в боди без бюстгальтера и юбке. Модный наряд дополнила очками.

Американская актриса Джулия Фокс, с которой еще в начале января подтвердил отношения рэпер Канье Вест, предстала в наряде украинского бренда
Фото: instagram.com/juliafox
Американская актриса Джулия Фокс, с которой еще в начале января подтвердил отношения рэпер Канье Вест, предстала в наряде украинского бренда
Фокс надела вещи от украинского бренда TTSWTRS
Звезда выбирает для фотосетов эпатажные образы
Звезда выбирает для фотосетов эпатажные образы

О романе Фокс и Уэста до начала января только сплетничали. Но пара решила больше не скрывать отношения и снялась в романтической фотосессии. Помимо публикации откровенных совместных фото, Фокс также прокомментировала отношения с музыкантом. По словам актрисы, впервые они встретились в Майами накануне Нового года. Она отметила, что это "была мгновенная симпатия".

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Дата
31
января

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