В экс-участника Metallica обнаружили раковую опухоль

У Дэйва Мастейна обнаружили рак гортани. Фото: sputnik.by

Бывший участник рок-группы Metallica и фронтмен Megadeth, музыкант Дэйв Мастейн шокировал поклонников новостью об ужасной болезни - раке гортани.

Подробности разместили на официальной странице Megadeth на Fаcebook.

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Из-за болезни группа отменила ближайшие концерты. Сейчас 57-летний Мастейн проходит курс лечения.

"Это то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто противостоять, но бороться с трудностями мне не впервые. Я плотно работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который имеет 90% успеха", - поделился солист.

В Ирландии около 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком. К акции присоединились женщины разного возраста. Те, кто победил болезнь, и те, которые до сих пор борются с опухолью.