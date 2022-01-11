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вторник, 11 января 2022 16:15

В джунглях Коста-Рики: Алан Бадоев необычно встретил 41-й день рождения
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Режиссер Алан Бадоев придерживается необычной традиции уже несколько лет. После съемочного сезона он отправляется в путешествие и проводит январь в новой стране. А 10 января клипмейкер отметил 41 год.

Каждый раз он выбирает экзотические направления. В этом году встретил день рождения в диких джунглях Коста-Рики. Режиссер провел в пути более 20 часов. Фотографиями с отдыха поделился в Instagram.

За время отпуска Бадоеву пришлось пережить отравление. Но он воспринимает это как определенный челлендж.

Клипмейкер Алан Бадоев отметил день рождения в джунглях Коста-Рики
Фото: https://www.instagram.com/alanbadoev/
Клипмейкер Алан Бадоев отметил день рождения в джунглях Коста-Рики
Клипмейкер Алан Бадоев отметил день рождения в джунглях Коста-Рики
Клипмейкер Алан Бадоев отметил день рождения в джунглях Коста-Рики

"Смысл этого отравления был в том, чтобы я устроил себе вместе с физической еще и ментальную чистку", - написал режиссер под снимками.

А на день рождения в 6:00 получил "подарок" от джунглей.

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"Очень громкие раскаты ревов целой стаи обезьян-ревунов, которые сначала сильно испугали, а потом указали на то, что моя цель достигнута. Я готов начать свой 41-й год в гармонии с природой и наполнить себя новыми впечатлениями", - добавил Бадоев.

10 января 2021 года режиссер-клипмейкер Алан Бадоев отметил 40-летие. Он не изменяет собственным традициям и январь проводит в отпуске. Сценарист планировал отдохнуть в Индонезии, однако из-за карантина не удалось.

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