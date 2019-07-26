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пятница, 26 июля 2019 13:29

В дворце "Украина" сделали заявление о концерте Повалий

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На днях скандальная певица Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве в Национальном дворце "Украина" в декабре.

Однако его представители заявили, что никакой информации о предстоящем концерте не получали.

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В афишах концертов, которые планируются на декабрь, тоже нет упоминаний о сольнике Повалий.

По словам представителей дворца "Украина", они не являются организаторами концерта Повалий и не получали информации об афишах.

"Отсутствие афиш на нашем сайте объясняется тем, что дворец "Украина" не является организатором возможного концерта. И пока мы не получали никаких афиш или информации о запланированном посторонними организаторами мероприятии", - объяснили представители.

Автор: @tpovaliyofficial
  Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве
Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве

Певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейном концерте, который состоится в Киеве во дворце "Украина". За последние 5 лет это первое выступление, которое артистка хочет провести в Украине. Таисия Повалий с 2014-го активно выступает на территории РФ, в том числе в Кремле, поэтому анонсированный концерт стал для многих неожиданностью.

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