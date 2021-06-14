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понедельник, 14 июня 2021 11:20

В динамическом сингле Molfar учится отпускать бывших

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В динамическом сингле Molfar учится отпускать бывших
Molfar презентовал песню Zasumuvala. Фото: предоставлено пиар-агентом певца

Артист Molfar презентовал третью студийную работу под названием Zasumuvala. Этот трек - танцевальный и динамичный.

"Эта песня о том, что надо уметь отпускать - людей, чувства, недосказанное слова и эмоции. Иногда это бывает трудно. Но самое интересное, что когда отпустил, то начинаешь смотреть на ту же ситуацию совсем с другой стороны", - прокомментировал певец.

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Саундпродюсером выступил Алексей Кривошеев.

Украинский певец Molfar представил дебютный сингл "Алхімія". Артист исполняет музыку в стиле trap. Первый релиз музыканта описывает глубинные чувства и о той сверхъестественной химии, которая происходит между двумя людьми.

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