В динамическом сингле Molfar учится отпускать бывших

Артист Molfar презентовал третью студийную работу под названием Zasumuvala. Этот трек - танцевальный и динамичный.
"Эта песня о том, что надо уметь отпускать - людей, чувства, недосказанное слова и эмоции. Иногда это бывает трудно. Но самое интересное, что когда отпустил, то начинаешь смотреть на ту же ситуацию совсем с другой стороны", - прокомментировал певец.
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Саундпродюсером выступил Алексей Кривошеев.
Украинский певец Molfar представил дебютный сингл "Алхімія". Артист исполняет музыку в стиле trap. Первый релиз музыканта описывает глубинные чувства и о той сверхъестественной химии, которая происходит между двумя людьми.
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