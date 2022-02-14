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понедельник, 14 февраля 2022 13:25

В День влюбленных: Аlyona Аlyona ошарашила новостью о разрыве с блогером
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Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona шокировала поклонников.

Певица рассталась с бойфрендом, тик-токером Денисом (Yоxden), с которым встречалась год. Об этом звезда написала в Facebook.

"Сегодня валентинка выглядит так. P.S. Мы с Денисом остались друзьями, которые любят друг друга", - написала артистка.

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Аlyona Алиона разошлась со своим бойфрендом Yоxden
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Аlyona Алиона разошлась со своим бойфрендом Yоxden
Аlyona Алиона разошлась со своим бойфрендом Yоxden
Аlyona Алиона разошлась со своим бойфрендом Yоxden
Аlyona Алиона разошлась со своим бойфрендом Yоxden

Впрочем, причины разрыва отношений исполнительница не назвала.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала. Звезда с тик-токером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards. Певица сообщила, что переехала к Денису. Однако призналась, что ей сложно жить у любимого, ведь раньше парни переезжали к ней.

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