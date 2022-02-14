В День влюбленных: Аlyona Аlyona ошарашила новостью о разрыве с блогером

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona шокировала поклонников.

Певица рассталась с бойфрендом, тик-токером Денисом (Yоxden), с которым встречалась год. Об этом звезда написала в Facebook.

"Сегодня валентинка выглядит так. P.S. Мы с Денисом остались друзьями, которые любят друг друга", - написала артистка.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Впрочем, причины разрыва отношений исполнительница не назвала.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала. Звезда с тик-токером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards. Певица сообщила, что переехала к Денису. Однако призналась, что ей сложно жить у любимого, ведь раньше парни переезжали к ней.