В цветастом костюме: похудевшая Руслана Писанка рассекретила детали семейной жизни

Фото: Сергей Мельниченко для журнала Viva

Актриса 55-летняя Руслана Писанка приняла участие в модной фотосессии для глянца Viva.

Звезда предстала перед объективом фотографа Сергея Мельниченка. На снимках похудевшая Писанка позировала в цветастом костюме, состоящем из штанов-клеш и пальто с поясом. Дополнила яркий образ белыми кроссовками. Также ее накрасили и собрали аккуратную прическу.

В интервью изданию актриса призналась, как объединяет отношения и работу.

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"Надо научиться эти сферы совмещать, нельзя исключить личную жизнь и сфокусироваться только на работе. Сейчас в моей жизни важно сделать акцент на карьере. И хорошо, что муж это понимает и поддерживает меня любым способом. Говорит: "Потом , когда освободишься, поедем отдыхать". Кстати, мечты нас объединяют. Когда знаешь, что потом мы вдвоем сядем в машину и поедем путешествовать, тогда понимаешь, что этот трудный период когда-нибудь закончится и придет долгожданный отпуск. Вот тогда наконец мы посвятим время друг другу", - поделилась Писанка.

Телеведущая Руслана Писанка показала дом, в котором живет вместе со своим мужем, и рассказала о своей семейной жизни. Писанка решила вернуться на телевидение после десятилетней паузы. Накануне своего возвращения она пригласила в гости журналистов, показала им свой загородный дом и познакомила с мужем.