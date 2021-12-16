В чулках и кожаной куртке: Бритни Спирс позировала с обнаженным мужчиной на диване

Американская поп-исполнительница 40-летняя Бритни Спирс поделилась с подписчиками архивным снимком.

Звезда показала ностальгическое фото, сделанное еще в 2016 году. Тогда она позировала в эффектном фотосете для V Magazine. Ей подобрали откровенные наряды от таких брендов, как Louis Vuitton, Fendi, Balmain и Guess.

Также в съемке принял участие модель Брендон Уайт, который был только в трусах. Они вместе предстали перед объективом культового фотографа Марио Тестино.

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Фото: Марио Тестино для V Magazine

Американской поп-звезде Бритни Спирс 2 декабря исполнилось 40 лет. По случаю юбилея жених, фитнес-тренер Сэм Асгари устроил ей сюрприз. В ноябре артистка освободилась от попечительства отца Джейми Спирса, которое длилось 13 лет. Так что звезда смогла провести день рождения так, как хочет.