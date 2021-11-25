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В чулках и боди-кольчуге. Дочь Синди Кроуфорд соблазняет новым фотосетом
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Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд 20-летняя Кайя Гербер поразила очередным фотосетом. Манекенщица снялась для американского журнала ELLE.

Звезда приняла участие в фотосессии, посвященной праздничному сезону. На фотографиях позировала в роскошных образах от Celine, Chanel, David. Кома, Miu Miu, Louis Vuitton, Saint Laurent и Valentino.

На одном из снимков поразила черным платьем с пикантным декольте. А обложку украсила в боди-кольчуге с голубыми перьями.

Гербер предстала перед камерой Натаниэля Голдберга.

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Дочь топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для американского журнала
Фото: Натаниэль Голдберг для издания ELLE
Дочь топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для американского журнала
Дочь топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для американского журнала
Дочь топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для американского журнала
Дочь топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась для американского журнала

Кайя Гербер поразила красную дорожку нежным платьем с россыпью драгоценных камней. Образ модель подчеркнула лаконичными украшениями и легким макияжем.

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