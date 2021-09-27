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понедельник, 27 сентября 2021 10:36

Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
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25 и 26 сентября в Лос-Анджелесе Американская киноакадемия устроила огромную вечеринку в честь открытия собственного музея - Academy Museum of Motion Pictures.

Gazeta.ua собрала подборку самых эффектных звездных образов на вечеринке.

Музей спроектировал архитектор Ренцо Пьяно. Он расположен в кампусе Lacmo и откроется для посетителей 30 сентября. Музей должен был открыться еще пять лет назад, однако из-за длительного строительства и пандемии коронавируса пришлось перенести открытие.

На мероприятие пригласили множество звезд, которые поразили своими нарядами. Актриса 54-летняя Николь Кидман для вечеринки выбрала облегающие платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Дочь супермодели Синди Кроуфорд 20-летняя Кайя Гербер поразила красную дорожку нежным платьем с россыпью драгоценных камней. Образ юная модель довершила лаконичными украшениями и легким макияжем.

18-летняя актриса и певица Оливия Родриго для открытия музея выбрала черное платье по фигуре, которое едва прикрывала пышную грудь звезды. Волосы Родриго собрала в пучок. В макияже сделала акцент на яркие губы.

Также мероприятие посетили певица Кэти Перри, актриса Хэлли Берри, певица Леди Гага, актрисы Анджела Бассетт, Билли Лурд, Ева Лонгория, супермодель Адриана Лима и многие другие звезды.

Актриса Ева Лонгория.
Фото: Reuters
Сумермодель Адриана Лима.
Актриса Лаверна Кокс.
Актриса Билли Лурд.
Актриса Николь Кидман.

В ночь с 19 на 20 сентября в американском Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми-2021". Самая главная премия года досталась сериалу "Ход королевы" с 25-летней Аней Тейлор-Джой в главной роли.

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