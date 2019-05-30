В честь Олега Винника выпустят уникальное вино

Лимитированную коллекцию выпустят в конце года. Фото: Виктор Окремов

В честь певца Олега Винника выпустят именную лимитированную коллекцию вин. В конце года уникальную линейку представит Винный Дом Shabo.

Во время концерта на Тернопольском городском стадионе музыкант решил подарить коллекцию вин Shabo "Життя навколо" с собственным автографом нескольким своим фанатам.

Теперь на каждом концерте в рамках всеукраинского тура "Роксолана" Олег Винник будет дарить коллекцию вина тому, кто приобретет билет на 13 место 13 ряда. Какой сектор - не разглашается.

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Следующие выступления исполнителя состоятся в Ужгороде, Ивано-Франковске и Луцке.

Как обещает компания Art Nation, занимающаяся развитием бренда Олега Винника, в ближайшем будущем поклонники певца смогут приобрести и другие товары от звезды.

Недавно Олег Винник порадовал поклонников выпуском новой аудиороботы, которую посвятил всем Натальям. Слова и музыку для новой песни исполнитель написал сам.