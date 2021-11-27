В бикини и прозрачном платье: Ксения Мишина восхищает откровенными фото из Эмиратов

Актриса и героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Звезда наслаждается отпуском в роскошном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Оттуда публикует жаркие фото в Instagram.

На одной серии снимков актриса позировала в бикини цвета хаки, сексуально выпятив ягодицы. На другой – в черном мини-платье. Также Мишина устроила фотосессию на пляже. Тогда звезда соблазнительно изгибалась в черном купальнике.

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Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина поделилась, как работала над психическими проблемами с психотерапевтом. Недавно звезда "Крепостной" призналась, что страдала от панических атак.