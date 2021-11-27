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понедельник, 29 ноября 2021 01:45

В бикини и прозрачном платье: Ксения Мишина восхищает откровенными фото из Эмиратов
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Актриса и героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Звезда наслаждается отпуском в роскошном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Оттуда публикует жаркие фото в Instagram.

На одной серии снимков актриса позировала в бикини цвета хаки, сексуально выпятив ягодицы. На другой – в черном мини-платье. Также Мишина устроила фотосессию на пляже. Тогда звезда соблазнительно изгибалась в черном купальнике.

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Актриса Ксения Мишина поражает соблазнительными снимками из Эмиратов
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Актриса Ксения Мишина поражает соблазнительными снимками из Эмиратов
Актриса Ксения Мишина поражает соблазнительными снимками из Эмиратов
Актриса Ксения Мишина поражает соблазнительными снимками из Эмиратов
Актриса Ксения Мишина поражает соблазнительными снимками из Эмиратов

Актриса Ксения Мишина поделилась, как работала над психическими проблемами с психотерапевтом. Недавно звезда "Крепостной" призналась, что страдала от панических атак.

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