"Не могла ходить" - Мишина вспомнила, как преодолела невроз и стала актрисой

Актриса Ксения Мишина поделилась, как работала над психическими проблемами с психотерапевтом. Недавно звезда "Крепостной" призналась, что страдала от панических атак.

Для того чтобы преодолеть невроз, из-за которого она оказалась в психбольнице, Мишина потратила месяцы. Актриса признавалась, что попасть в психиатрическое учреждение было ее самым большим страхом. Но по ее словам, это помогло найти путь в жизни. Этим поделилась в Instagram.

"К ней (психотерапевту. - Gazeta.ua) меня привезли, потому что ходить тогда я не могла, точнее боялась. На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, на случай если я вдруг начну умирать. Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я изменю этот набор бабы на набор девушки. Спойлер: на это у меня ушел год, в течение которого я постепенно оставляла дома то одно, то другое, тренируя свое доверие к миру", - рассказала Мишина.

Автор: instagram.com/misha.k.ua Актриса Ксения Мишина рассказала, как преодолела невроз и стала актрисой

Она призналась, что психотерапия стала "настоящим знакомством с собой".

"Постепенно я открывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась прикоснуться, и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло. Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли мурашки по телу. Я рыдала, кричала, била подушки", - написала звезда.

Ее панические атаки проходили. Психотерапевт научила ее самому главному: нужно верить себе и идти за своим желанием, не изменяя "внутреннему навигатору".

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"Тогда я наконец призналась себе, что я хочу и даже должна стать актрисой. И с того момента началась новая глава", - добавила она.

Актриса и героиня первого сезона реалити "Холостячка" 32-летняя Ксения Мишина рассказала, что студенткой попала в больницу с психическими расстройствами. В 18 лет у артистки были панические атаки, апатия к жизни и высокое давление.