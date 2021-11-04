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четверг, 04 ноября 2021 10:37

"Персональный ад" - Ксения Мишина поделилась, как очутилась в психбольнице
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Актриса и героиня первого сезона реалити "Холостячка" 32-летняя Ксения Мишина рассказала, что студенткой попала в больницу с психическими расстройствами. В 18 лет у артистки были панические атаки, апатия к жизни и высокое давление.

Как поделилась Мишина в Instagram, начались психические проблемы с потери интереса к обучению в экономическом университете. Она перестала получать высокие баллы и интересоваться студенческими мероприятиями.

"В какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю на все как из аквариума. Я вижу, что жизнь идет, но она где-то там за стеклом, а я в воде без всякой надежды на спасение", - объяснила актриса.

Однажды "холостячка" выпила черный кофе в столовой. Через час ее самочувствие ухудшилось, а вечером родители увезли дочь в больницу. Там врачи определили, что у 18-летней Мишиной слишком высокое давление.

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина откровенно рассказала о психических проблемах
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина откровенно рассказала о психических проблемах
Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина откровенно рассказала о психических проблемах
Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина откровенно рассказала о психических проблемах
Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина откровенно рассказала о психических проблемах

"С того дня начался мой персональный ад. Каждый день происходили панические атаки. Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего. Ко мне каждый день приезжали "скорые" и снижали давление, успокаивая мою разгулявшуюся психику, которая никак не хотела работать на меня. Ни на один вопрос в моей голове не было ответа. Пустота", - вспомнила она.

Родные актрисы волновались за нее, поэтому вместе с актрисой объездили многие медицинские учреждения.

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"Но все жизненные показатели были в норме. В результате я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту", - добавила Мишина.

Актриса Ксения Мишина показала морские фотографии и стройную фигуру. На снимках Ксения позирует в черном монобикини. Звезда загорает, лежа в сетке на яхте.

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Дата
04
ноября

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