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понедельник, 13 сентября 2021 23:46

Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
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Ксения Мишина похвасталась длинными ножками
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина похвасталась длинными ножками
Ксения Мишина похвасталась длинными ножками
Ксения Мишина похвасталась длинными ножками

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" 32-летняя Ксения Мишина похвасталась морскими фотографиями и стройной фигурой. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Ксения позирует в черном монобикини. Звезда загорает, лежа в сетке на яхте.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе. Не прощаемся", - написала Мишина.

Поклонники засыпали Ксению комплиментами:

"Влюбленный в эти ножки", "Невероятно привлекательная", "Просто божественная богиня".

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Актриса 32-летняя Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом 34-летним Александром Эллерт. Об этом написала в Instagram: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". На это Эллерт опубликовал неоднозначный скриншот, где объясняется, что такое драма.

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