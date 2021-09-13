Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" 32-летняя Ксения Мишина похвасталась морскими фотографиями и стройной фигурой. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Ксения позирует в черном монобикини. Звезда загорает, лежа в сетке на яхте.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе. Не прощаемся", - написала Мишина.

Поклонники засыпали Ксению комплиментами:

"Влюбленный в эти ножки", "Невероятно привлекательная", "Просто божественная богиня".

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Актриса 32-летняя Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом 34-летним Александром Эллерт. Об этом написала в Instagram: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". На это Эллерт опубликовал неоднозначный скриншот, где объясняется, что такое драма.