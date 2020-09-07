В бикини: горячая бразильянка показала пышную грудь и стальной пресс

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Супермодель родом из Бразилии 39-летняя Алессандра Амбросио поражает подписчиков фотографиями с отдыха. Публикует фотографии в Instagram.

Амбросио для фотосессии одела светлое бикини, которое подчеркивает пышную грудь модели. Образ дополнила шляпой и белой накидкой, держа в руках цветок.

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Топмодель отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. Фотографиями из отпуска звезда соблазняет более 10 млн подписчиков в Instagram.

Бразильская топ-модель 39-летняя Алессандра Амбросио продолжает удивлять фанатов откровенными фотографиями с отдыха. Звезда публикует фото в Instagram.