Уже давно женаты: стало известно, сколько Каменских и Потап скрывали брак

Украинская певица Настя Каменских и продюсер Потап расписались задолго до громкой свадьбы 23 мая 2019 года.

На самом деле пара поженилась почти год назад - 18 октября 2018 года. Об этом свидетельствует документ о регистрации брака, сообщило издание The Lime.

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Потап и Настя несколько лет скрывали свой роман. Они не раскрывали отношения до даты свадьбы.

Сначала свадьбу хотели сыграть в Италии, но так как туда очень трудно добраться всем родственникам, праздник устроили под Киевом.

Автор: apostrophe.ua Настя Каменских и Потап оформили отношения 18 октября 2018 года

Свадьба Насти Каменских и Потапа прошло в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса. После чего влюбленные на частном самолете отправились в свадебное путешествие. Свой медовый месяц новоиспеченные супруги провели в Турции.