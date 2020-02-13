"Усы-бренд" Павла Зиброва отметили наградой

Шоумен JULIK получил награду за хит для Павла Зиброва Фото: maximum.fm

12 февраля в столичном дворце "Украина" состоялось награждение премии "Украинская песня-2019".

Певец и шоумен JULIK получил награду, благодаря хиту "Усы-бренд", который был создан для Павла Зиброва, пишет Радио Максимум.

Над хитом "Усы-бренд" работали автор слов Петр Мага, шоумен JULIK работал над музыкой. В церемонии награждения участвовал и сам усач, Павел Зибров.

JULIK получил награду за создание музыки к хиту о неизменной составляющей Павла Зиброва.

"Очень приятно получать награду! Для нас артистов, это стимул и мотивация работать вдвое, а то и втрое больше. Радуюсь нашему сотрудничеству с Павлом Николаевичем. Он, как зажигалка, которая никогда не угасает и каждый раз доказывает, что нам по силам все", - сказал JULIK.

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Сотрудничество Юлика с Павлом Зибровым случалась и раньше. До этого они работали над обновлением легендарного хита "Мертвые пчелы", но и на этом тандем останавливаться не планирует. Это не первая награда, которую получает песня "Усы-бренд". Ранее она принесла Павлу Зиброву "Шлягер года" за слова к композиции.

Завтра в 21:30 на телеканале СТБ в вечернем юмористическом шоу "Вечер с Натальей Гариповой" звездным гостем станет певец Павел Зибров. Визитной карточкой Народного артиста являются его усы. "Это не просто усы, это связь с космосом, - рассказывал Павел. – Космос мне помогает писать песни. Если бы я сбрил усы, даже мой тембр голоса изменился бы. Я бы говорил тенором. А вы знаете, сколько волосков в усах Павла Зиброва? 2000!"