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пятница, 27 июля 2018 13:25

Умерла дочь Уитни Хьюстон

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Умерла дочь Уитни Хьюстон
Единственная дочка Уитни Хьюстон скончалась

После нескольких месяцев в коме 27 июля 2015 года дочь Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун скончалась.

Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей семьи.

"Она наконец в руках Господа. Мы хотим еще раз поблагодарить всех за огромное количество любви и поддержки за эти несколько последних месяцев", - цитируют слова семьи СМИ.

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31 января Бобби Кристина была доставлена в больницу после того, как гражданский муж Ник Гордон нашел ее без сознания в ванне. Все это время девушка пребывала в состоянии искусственной комы, хотя и появлялись слухи о том, что она якобы пришла в сознание.

В прессе также фигурировала информация о том, что родственники девушки приняли решение отключить систему жизнеобеспечения 11 февраля - то есть в день смерти ее матери, Уитни Хьюстон. Как оказалось, это тоже были всего лишь сплетни.

В конце июня тетя девушки рассказала, что Бобби Кристину перевели в хоспис, а на улучшение состояния ее здоровья рассчитывать не приходится.

Что касается расследования того, что именно произошло с Бобби Кристиной, то в этой связи под подозрение попал ее гражданский муж. На теле девушки обнаружили синяки, однако Ник Гордон утверждает, что они могли появиться, когда он пытался привести ее в чувство.

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Дата
27
июля

Умерла дочь Уитни Хьюстон

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