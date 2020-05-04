Умер основатель группы "Ласковый май"

Музыкант Владимир Бойко написал для группы "Ласковый мая" больше 20 песен. Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Владимир Бойко, композитор и автор песен культовой группы "Ласковый май", умер 3 мая после продолжительной болезни.

Кроме работы с "Ласковым маем", Бойко известен как создатель групп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Первый альбом группы "Белые розы" (1989) в свое время пользовался большой популярностью. Группа была воссоздана снова в 2001 году.

Музыкальным руководителем "Ласкового мая" Бойко стал с 1989 года. Он написал музыку к песням "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" и прочим.

Музыкант скончался в результате инсульта. Об этом сообщил его друг и коллега Андрей Разин, продюсер "Ласкового мая". По словам Разина, Бойко написал для группы около 25 песен.

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"Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май", - написал Разин, опубликовав с композитором совместное фото.

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