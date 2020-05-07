Умер один из основателей группы Kraftwerk и стиля "электро" Флориан Шнайдер

Умер Флориан Шнайдер. Фото: DUBIKS

В возрасте 73 лет умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk, внесшей заметный вклад в создание электронной музыки Флориан Шнайдер.

Музыкант умер несколько дней назад. Причиной смерти стал рак. Смерть музыканта подтвердили его родственники, сообщило бельгийское радио RTBF.

Шнайдер принимал участие в записи всех альбомов Kraftwerk. В 2008 году он покинул группу.

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Шнайдер вместе с Ральфом Хюттером основал в 1968 году в Дюссельдорфе группу Organisation, которая в 1970 году была переформирована в Kraftwerk. Эта группа является создателями стиля "электро". Дословно ее название с немецкого переводится как "электростанция".