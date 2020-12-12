Умер актер Валентин Гафт

Российский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. ФОТО: instagram.com/valentin_gaft

Сегодня на 86-м году жизни скончался актер российского театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на подтверждение жены умершего.

В августе 2019 Гафт был госпитализирован с инсультом, затем его перевели в реабилитационный центр. Несколько недель назад жена актера рассказала, что его состояние стабильное.

Валентин Гафт снялся во многих российских и советских фильмах - "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Чародеи", "Мастер и Маргарита" и других.

Прощание с артистом состоится во вторник в театре "Современник".

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Российского актера Валентина Гафта внесли в список "Миротворец" как лицо, что угрожает национальной безопасности Украины. В интервью изданию "Гордон" он подтвердил фразу, сказанную в пропагандистском фильме НТВ, что является путинисты.